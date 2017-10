Pro Juventute will weniger Stress im Kinderzimmer

UNO-Hilfswerk: Elend eingeschlossener Zivilisten in Syrien wächst

In Syrien wächst nach UNO-Angaben das Elend in den umkämpften Hochburgen der IS-Terrormiliz, Al-Rakka und Dair as-Saur. Für die etwa 8000 in der Stadt Al-Rakka eingeschlossenen Zivilisten werden Wasser, Nahrung und Medikamente immer knapper.