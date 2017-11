Pro Velo fordert anderthalb Meter Abstand bei Überholmanövern

Rüstungsindustrie will in Bürgerkriegsländer exportieren dürfen

Schweizer Rüstungsfirmen möchten auch in Länder Waffen exportieren, in denen ein "interner bewaffneter Konflikt" herrscht, wie sie in einem Brief an die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SiK-S) fordern. Diese will die Branche zumindest anhören.