Pro Velo schmiedet mit TCS eine Velo-"Allianz" für Gegenvorschlag

Einer der Barcelona-Attentäter war im Dezember 2016 in der Schweiz

Mindestens ein Täter der Anschläge von Barcelona und anderen Orten in Katalonien hat sich Ende 2016 in Zürich aufgehalten. Das hätten Abklärungen gezeigt, hiess es vom Bundesamt für Polizei (fedpol) in Bern. Über die Art der Verbindung lasse sich noch nichts sagen.