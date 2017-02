Proteste gegen Rückgabe der Isaakskathedrale an die Kirche

Zehntausende protestieren in Bukarest: Trikolore in Landesfarben

Mit einem Lichtermeer in den Farben der Flagge Rumäniens haben Zehntausende in der Hauptstadt Bukarest gegen die Regierung protestiert. Die Demonstranten hielten Papierbögen in den Nationalfarben Blau, Gelb und Rot hoch und leuchteten sie mit ihren Handys an.