Prozess gegen 17-jährige Palästinenserin Ahed Tamimi vertagt

Asylsuchender nach Auseinandersetzung in Mels SG schwer verletzt

Am Dienstagvormittag ist in der Asylunterkunft Heiligkreuz in Mels SG ein 39-jähriger Ägypter nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der mutmassliche Täter konnte kurz darauf festgenommen werden.