Putin dringt in Budapest auf Beginn von AKW-Ausbau

Die Erweiterung des AKW Paks, 100 Kilometer südlich der ungarischen Hauptstadt, um zwei neue Reaktorblöcke ist umstritten. Sie erfolgt durch den russischen Atomkonzern Rosatom. Russische Staatsbanken stellen 80 Prozent der Investitionskosten in Höhe von 12 Milliarden Euro als Kredite bereit. Wie Putin zu Orban sagte, steht die Finanzierung von russischer Seite.

Experten zufolge wird das Vorhaben die Abhängigkeit Ungarns von Moskau erhöhen. Die EU-Kommission, die die wettbewerbsrechtlichen Aspekte prüfte, hatte im letzten März grünes Licht gegeben.

Putin und Orban besuchten am Montag den Eröffnungstag der Judo-Weltmeisterschaften in Budapest. Putin war als Ehrenpräsident des Welt-Judoverbands IJF in die ungarische Hauptstadt gekommen.

Die Eröffnung, ein Spektakel mit magyarischen Reitern und Pfeilschützen, versäumte er aber, weil sich seine Ankunft um mehrere Stunden verzögert hatte. Putin und Orban nutzten das Sportereignis für ein Arbeitsgespräch am Rande.