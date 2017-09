Putin inspiziert umstrittenes Grossmanöver "Sapad"

Ein Toter und 17 Verletzte bei Unfall zweier Busse in New York

Bei einem Unfall mit zwei Bussen sind in New York ein Fussgänger getötet und 17 weitere Menschen verletzt worden. Ein Nahverkehrsbus und ein Car stiessen am frühen Montagmorgen (Ortszeit) an einer Kreuzung im Stadtteil Queens zusammen.