Putin will keine kompromittierende Informationen über Trump haben

Ariana Grande bewundert an Benefizkonzert Einigkeit der Fans

Beim Benefizkonzert "One Love Manchester" dankte Ariana Grande den Fans: "Ich danke Euch so sehr, dass Ihr zusammengekommen und so liebend, stark und einig seid. (...) Diese Einigkeit, die ihr hier heute Abend zeigt, ist die Medizin, die die Erde genau jetzt braucht".