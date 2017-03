Queen weiht Denkmal für Afghanistan- und Irak-Veteranen ein

Unter anderen waren Prinz Philip, Prinz Charles und Camilla, Prinz William und Herzogin Kate und sowie Prinz Harry anwesend. Auch Premierministerin Theresa May und mehrere ihrer Vorgänger nahmen an der Zeremonie teil.

Etwa 300'000 britische Soldaten waren während der beiden Irak-Kriege und in Afghanistan seit 1990 im Einsatz. Prinz Harry, der auch zeitweise in Afghanistan stationiert war, eröffnete die Zeremonie mit einer Lesung aus der Bibel. Das Denkmal steht in den Victoria Embankment Gardens in der Nähe des Verteidigungsministeriums.