Räte revidieren Tabaksteuergesetz - keine höheren Tabaksteuern

Bundesrat will Ostmilliarde laut Burkhalter nicht verschenken

Der Bundesrat knüpft laut Aussenminister Didier Burkhalter eine neue Ostmilliarde an Fortschritte in anderen Dossiers zwischen der Schweiz und der EU. Das sagte er am Dienstag im Ständerat bei der Diskussion über den Aussenpolitischen Bericht.