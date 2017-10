Raiffeisen steigt in Immobilienvermittlung ein

Rettungskräfte: 38 Verletzte am Rande der Katalonien-Abstimmung

In Katalonien sind nach Angaben der Rettungskräfte bei Polizeieinsätzen am Rande der Unabhängigkeitsabstimmung mindestens 38 Menschen verletzt worden. Dabei handle es sich überwiegend um kleinere Verletzungen, erklärten die Rettungskräfte am Sonntag.