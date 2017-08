"Rakete fliegt vorbei": Japan warnt per SMS vor Waffentest

Zugfahrer sahen auf Anzeigetafeln den Hinweis: "Alle Verbindungen gestört. Grund: Ballistische Rakete gestartet." Berufspendler in der nördlichen Millionenstadt Sapporo suchten deshalb Zuflucht in U-Bahn-Stationen.

Eine nordkoreanische Rakete hatte am Dienstag Japan überflogen und war dann in den Pazifik gestürzt. In einer weiteren Warn-SMS der Behörden an die Japaner hiess es: "Wenn Sie verdächtige Objekte finden, gehen Sie bitte nicht in deren Nähe, und rufen Sie auf der Stelle die Polizei oder die Feuerwehr."

Japans Regierung betrachtet die regelmässigen nordkoreanischen Raketenstarts als ernste Bedrohung. "Ich war sehr überrascht, dass die Rakete hier vorbeigeflogen ist", sagte der Vorsitzende einer Fischereigenossenschaft im Norden des Landes, Hiroyuki Iwafune. Er habe seine Fischer wegen der Rakete alarmiert - "aber sie haben gesagt, selbst mit dieser Warnung, was sollen wir tun?"

Sogar in Tokio, etwa 700 Kilometer südlich der Flugroute der Rakete, beunruhigte der Vorfall die Menschen: "Ich hoffe, die USA werden nicht zu stark auf den Abschuss reagieren, darunter würden nur Südkorea und Japan leiden", sagte der Rentner Yoshiaki Nakane.

Auch um die Hauptstadt herum kam der Zugverkehr teilweise zum Erliegen. Als Grund wurde auch hier angegeben: "Aktuell fliegt eine nordkoreanische Rakete über Japan vorbei."