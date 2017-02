Rechnung 2016 schliesst mit Überschuss von 800 Millionen Franken

Bruno Ganz erhält den Ehrenpreis des Schweizer Films 2017. Bundesrat Alain Berset wird ihm den Quartz an der 20. Verleihung des Schweizer Filmpreises am 24. März 2017 im Bâtiment des Forces Motrices in Genf übergeben. Der Preis ist mit 30'000 Franken dotiert.