Regierung Baselland: Mit einem Stich direkt in die Versenkung

Der Margarethenstich ist tot. Die Tramlinie, die genau an der Basler und Baselbieter Kantonsgrenze hätte entstehen können, wurde von den Baselbietern mit einem Streich vom Tisch gewischt. Fast 57 Prozent Nein-Stimmen, das ist überdeutlich. Und Binningen hat die Regierung zusätzlich abgewatscht, mit über 70 Prozent stellte sich just die Gemeinde quer, auf deren Boden hätte gebaut werden sollen. Das ist brutal.

Da nützte alles Flehen der Befürworter, alle Politprominenz, alle Unterstützung der BLT nichts. Wieso ein Projekt für 21 Millionen aus dem Boden stampfen, um ein paar hundert Meter Schiene zu verlegen, fragten sich die Baselbieter. An einer Ecke, die ausser ein paar Leimentaler Autofahrern kaum einer kannte? Für eine Tramlinie, die nur sporadisch fährt und in die einzusteigen der Ortsunkundige sich nicht mal traut, weil er nicht genau weiss, wo er wieder rauskommt? Welche Margarethe? Welcher Stich?

Abgemurkst – und ein Ätsch aus der Stadt

Alles lief schief. Keiner konnte die Gemeinden vom Nutzen der Strecke überzeugen, obwohl der Nutzen da gewesen wäre: Denn die Agglomeration wächst und das nicht zu knapp. Direktanbindungen mit dem Tram an den Bahnhof SBB sind rar und ja, die Linie hätte bis zum Pharma-Nest im Norden Basels führen können. Wog man die Argumente ab, so war der Nutzen eindeutig. Vor allem in Zukunft, den kleiner wird Basel nicht mehr und auch die Agglo-Gemeinden werden nicht schrumpfen.

Jetzt ist das Projekt vom Tisch. Für immer. Das liegt nicht nur an den trotzigen Binningern, die sich über ihre Autorouten Sorgen machten. Fast der ganze Bezirk Arlesheim sagte deutlich Nein. Und Baudirektorin Sabine Pegoraro hat schon wieder eine Schlappe eingefahren. Die Baselbieter Regierungsrätin gehört an der Urne mittlerweile zu den erfolglosesten der Kantonsgeschichte.

Die Infrastruktur-Politik dieses Kantons ist am Boden

Der Entscheid zeigt vor allem eines: Raumplanung im urbanen Raum bleibt weiterhin Sache von Basel-Stadt. Vor allem, was die Tramlinien angeht. Die Baselbieter sehen sich nicht als Tram-Kanton. Sie sind ein wackeres Volk von Autofahrern. Die Komplexität stadtentwicklerischer Notwendigkeiten sind ihnen noch fremd, kein Wunder, ist doch der ganze Kanton weitgehend gesäumt von bewaldeten Hügelzügen und grünen Landwirtschaftszonen zwischen den Gemeinden. Den Einwohnern dieser Idylle klarzumachen, warum ein paar hundert Meter Schiene von zwingender Bedeutung für den urbanen Agglomerationsraum sein können, ist schon schwierig genug. Wenn sich aber selbst noch die Standortgemeinde aufs Heftigste querstellt, ist etwas gewaltig schief gelaufen.

Der Entscheid ist klar. Versagt hat nicht das Befürworter-Komitee, versagt hat die Regierung. Kein Wunder: Die Infrastruktur-Politik dieses Kantons ist am Boden. Einzelne Talschaften kämpfen wie im Fall der S9 – des Läufelfingerlis – mit Zähnen und Krallen für unrentable Bahnlinien, Strassenkilometer werden vergoldet, Autos gefördert, während das Netz des öffentlichen Nahverkehrs dahinsiecht. So ist den Gegnern des Margarethenstichs der Sieg denn auch zu gönnen: Wer keine überzeugende Verkehrspolitik bieten kann, wird für diesen Betrag an der Urne aufs Brutalste abgestraft.