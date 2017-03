Regierung beschliesst Burka-Verbot in Österreich

NATO-Russland-Rat tagt am Donnerstag erstmals im laufenden Jahr

Vertreter der 28 NATO-Staaten und Russlands kommen am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Jahr zu offiziellen Gesprächen in Brüssel zusammen. Bei der Sitzung des NATO-Russland-Rates soll es unter anderem um Massnahmen zur Risikoreduzierung bei Militärmanövern gehen.