Reiche Russen profitieren am meisten von Aufenthaltsbewilligungen

An zweite Stelle stehen Personen aus der Türkei mit 36 Bewilligungen, gefolgt von US-Amerikanern (21) und Kanadiern (20). Auch 17 Brasilianer, 16 Serben und 15 Ukrainer kamen in den Vorzug einer Aufenthaltsbewilligung. Das geht aus Zahlen des Staatssekretariats für Migration (SEM) hervor, welche die "Aargauer Zeitung" am Freitag publik gemacht hat.

Artikel 30 des Ausländergesetzes erlaubt es Kantonen, eine Aufenthaltsbewilligung wegen wichtiger öffentlichen Interessen zu erteilen. Im Grundsatz handle es sich dabei um finanzielle Interessen, sagte SEM-Sprecher Martin Reichlin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur sda.

Grenzkantone

Rund 60 Prozent der Bewilligungen werden von den Kantonen Tessin, Genf und Zürich erteilt. Von diesen 332 Bewilligungen gehen 200 auf das Konto des Tessins. Auch Zug (33), Waadt (30), Obwalden (22) und Wallis (20) haben zahlreiche Bewilligungen erteilt.