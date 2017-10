Reichweiten der Zeitungen in Print und Online stabil

Frankreich will 10'000 Flüchtlingen legale Einreise ermöglichen

Frankreich will 10'000 Flüchtlingen aus bestimmten Ländern ausserhalb Europas eine legale Einreise ermöglichen. In den kommenden Wochen sollen Büros in den afrikanischen Transitländern Niger und Tschad eröffnet werden, um Asylchancen von Flüchtlingen zu prüfen.