Rekord-Astronautin Peggy Whitson geht in den Ruhestand

Conte und Macron für europäische Asylzentren in Herkunftsländern

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Paris für die Bearbeitung von Asylanträgen in den Herkunftsländern von Flüchtlingen ausgesprochen. "Wir sollten europäische Zentren in den Herkunftsländern schaffen", sagte Conte.