Rekord-Hurrikan "Irma" erreichte britische Überseeinseln

"Eine derartige Intensität über eine solch lange Dauer hat es weltweit seit Beginn der Satellitenära noch nicht gegeben", hiess es. Den bisherigen Rekord hatte Super-Taifun "Haiyan" aufgestellt, der 2013 auf den Philippinen wütete. Er erreichte Windgeschwindigkeiten von rund 295 Stundenkilometern wie "Irma", dies aber nur über 24 Stunden.

Derweil wurden mehrere britische Überseegebiete in der Karibik vom Hurrikan verwüstet, wie der britische Staatssekretär im Aussenministerium, Alan Duncan, mitteilte. Am schlimmsten wütete der Sturm demnach auf der Insel Anguilla mit ihren etwa 15'000 Einwohnern.

Branson trotzt dem Sturm

Der BBC zufolge soll dort mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sein. Sowohl der Hafen als auch der Flughafen der Insel blieben geschlossen. Auch auf den britischen Jungferninseln seien die Schäden erheblich, sagte Duncan im Parlament.

Der britische Milliardär und Chef der Konzerngruppe Virgin, Richard Branson, harrte während des Sturms auf seiner Privatinsel Necker Island aus. Auch dort sollen die Schäden gross sein, hiess es auf seiner Konzern-Webseite.

Weniger stark waren die Auswirkungen auf Montserrat. Für Donnerstag wurde damit gerechnet, dass der Sturm auf die ebenfalls britischen Turks-and-Caicos-Inseln treffen sollte. Der britische Aussenminister Boris Johnson versprach schnelle Hilfe für die betroffenen Menschen. Ein Schiff der Marine mit Rettungskräften und Hilfsgütern sei unterwegs in die Region.

Bund prüft Hilfseinsatz

Auch die Schweiz prüft einen Hilfseinsatz. Am Mittwoch habe die Humanitäre Hilfe des Bundes hierzu eine erste Sitzung durchgeführt, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) schreibt. Zurzeit liefen Abklärungen in der Schweiz und in den Schweizer Vertretungen vor Ort, ob beziehungsweise wie und wo die Schweiz die betroffene Region unterstützen könne.