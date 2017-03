Rekrutenschulen 2017: 47 Aufgebotsstopps

Streik an Berliner Flughäfen bis Mittwochmorgen verlängert

Reisende an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen bis Mittwochmorgen mit Flugausfällen rechnen. Der am Montagmorgen begonnene Streik des Bodenpersonals werde bis 5.00 Uhr am Mittwoch verlängert, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.