Rentnerpaar terrorisiert Gäste und Personal in schottischem Hotel

Die beiden älteren Herrschaften, die eine "unvernünftige" Menge Alkohol zu sich genommen hatten, müssen nach dem Urteil des Gerichts von Perth nun umgerechnet knapp 4500 Euro Strafe bezahlen, wie lokale Medien berichteten.

Der 72-jährige Ehemann muss ausserdem umgerechnet fast 900 Euro an das Hotel MacDonald Loch Rannoch in Schottland zahlen - für den Schaden, den er in der Nacht vom 4. Februar durch sein gewalttätiges Verhalten angerichtet hat.

Seine 69-jährige Frau hatte im Nachthemd einer Angestellten gedroht, sie zu erschiessen. Ihr Mann war ihr nackt zu Hilfe gekommen, schwang eine Schere in der Rezeption, beleidigte Gäste und Personal des Hotels, schnitt Kabel mit der Schere durch und zerschlug eine Scheibe mit einem Schild des Restaurants, bevor er seinerseits damit drohte, alle Anwesenden umzubringen.

Angesichts des weisshaarigen, unkontrollierbaren Rentnerpaares konnten die anderen Menschen in dem Hotel nur ins nächstgelegene Dorf flüchten - nach Kinloch Rannoch, das mehr als drei Kilometer entfernt lag.

Die beiden Senioren waren danach in ihrem BMW geflüchtet und wurden erst zwei Stunden später gestoppt. Dem alten Herren wurde auch der Führerschein wegen Fahrens im betrunkenen Zustand abgenommen.