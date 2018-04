Republikaner Ryan kündigt Rückzug aus US-Kongress an

79-jährige Holländerin stirbt bei Skiunfall in Zermatt

Bei einem Skiunfall in Zermatt ist am Samstagnachmittag eine 79-jährige Holländerin ums Leben gekommen. Sie war auf einer Piste im Skigebiet "Tuftern" so schwer gestürzt, dass die Retter nur noch ihren Tod feststellen konnten.