Rindenabfälle: Klebstoff-Basis made in Switzerland

Zwei Tage vor der umstrittenen Wiederholung der Präsidentschaftswahl in Kenia haben drei Bürger die Verschiebung der Abstimmung beim Obersten Gericht beantragt. Die geplante Neuwahl am Donnerstag "droht, gegen die Prinzipien einer freien und fairen Wahl zu verstossen", hiess es in dem am Dienstag eingereichten Antrag.