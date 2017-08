Risiko einer Immobilienblase in der Schweiz bleibt unverändert hoch

August-Tornados in Oklahoma: Wetterbehörde meldet vier Stürme

Nicht ein, sondern vier seltene August-Tornados haben im US-Bundesstaat Oklahoma Verwüstungen angerichtet. Wie der Sender KLRH unter Berufung auf die US-Wetterbehörde am Dienstag meldete, gab es in der Nacht zum Sonntag vier Stürme in der Region nahe der Stadt Tulsa.