Ruf nach besserer Kontrolle elektronischer Stimmauszählung

Zwei Menschen in einem Haus in Trimbach SO tot aufgefunden

In Trimbach SO sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen tot in einem Haus aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen steht eine Beziehungstat im Vordergrund. Die Ermittlungen zur Identität der Personen, zur Todesursache und zu den Umständen laufen.