Ruhani kündigt Stärkung von Irans Militär und Raketenprogramm an

Mindestens 32 Tote durch Hurrikan "Maria" in der Karibik

Mindestens 32 Menschen sind durch den Hurrikan "Maria" in der Karibik ums Leben gekommen. Allein auf Puerto Rico seien 15 Menschen gestorben, berichtete die Lokalzeitung "El Nuevo Dia" am Donnerstagabend. Viele von ihnen seien in der komplett überfluteten Region Toa Baja ertrunken.