Russland meldet Massenflucht von Zivilisten aus Ost-Ghuta

Der Exodus hielt nach Lawrows Angaben auch am Freitag an. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, am Morgen hätten rund weitere 2000 Menschen das Gebiet verlassen. Russland unterstützt die syrische Armee unter anderem mit Luftangriffen beim Versuch, die Rebellenenklave zu erobern.

Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete über die Flucht von mehreren tausend Menschen aus dem Gebiet.

Bei der Offensive der syrischen Armee auf Ost-Ghuta wurden nach Angaben der Vereinten Nationen in fast einem Monat mehr als 1100 Zivilisten getötet. In der Rebellen-Enklave sind Uno-Schätzungen zufolge rund 400'000 Menschen eingeschlossen.