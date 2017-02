Samsung-Chef wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet

Mindestens 70 Tote bei IS-Anschlag auf Sufi-Schrein in Pakistan

Bei einem der schwersten Terroranschläge in der Geschichte Pakistans sind mindestens 70 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der Provinz Sindh inmitten eines grossen Schreins liberaler Sufi-Muslime in die Luft.