Sandra Jean tritt aus dem Verwaltungsrat der sda zurück

Erdogan will Einsatz in Syrien bis zur irakischen Grenze ausweiten

Trotz anhaltender Kritik aus Washington will der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan die Militäroperation in Nordwestsyrien auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete ausweiten. Nach der Region Afrin werde die Türkei die Region Manbidsch "von Terroristen säubern", sagte er am Freitag vor Bürgermeistern seiner islamisch-konservativen Partei AKP in Ankara.