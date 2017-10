Schäuble ruft zu Gelassenheit im Umgang mit AfD im Parlament auf

Er wisse aus eigenem Erleben, "dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind", sagte der mit breiter Mehrheit gewählte Schäuble am Dienstag in seiner Antrittsrede im Bundestag. "Auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen werden", sagte er.

Schäuble, der dem Bundestag seit 1972 angehört, erinnerte an vergangene Debatten etwa über den NATO-Doppelbeschluss oder die Ostverträge. Die Stimmung sei damals aufgeladen gewesen, eine extrem spannungsvolle Atmosphäre habe die Stimmung im Land geprägt.

Die Gesellschaft habe sich damals in einem nicht bekannten Masse "politisiert, mobilisiert und polarisiert. Geschadet hat es nicht", sagte Schäuble. Veränderung habe es in Deutschland immer gegeben. Vieles werde dabei aber in der Rückschau anders bewertete, als im Streit.