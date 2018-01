Schlittler kollidiert mit Kleinbus und verletzt sich

Türkei fliegt weiter Luftangriffe gegen kurdische Milizen in Syrien

Die türkische Armee hat ihre Boden- und Luftoffensive in der Kurdenregion Afrin im Nordwesten Syriens verstärkt. Nach mehreren Tagen mit Nebel und Regen griffen Kampfflugzeuge und Artillerie am Sonntag bei klarem Wetter den Barsaja-Hügel nördlich der Stadt Afrin an.