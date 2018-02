Viele Autofahrer hätten sich an die Aufforderung der Behörden gehalten, ihr Fahrzeug in der Garage zu lassen. Die Temperaturen seien in der Nacht in der Nordhälfte Frankreichs auf bis zu minus 13 Grad gerutscht, so der Sender.

Nach starken Schneefällen am Dienstagabend war es im Grossraum der Hauptstadt zu einem Verkehrschaos gekommen, die Staus erreichten eine Rekordlänge von zusammen rund 740 Kilometern.