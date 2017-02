Schnellverfahren neu auch für Asylsuchende aus Guinea

Obwalden ist Gastkanton an der Vereidigung neuer Schweizergardisten

Obwalden ist dieses Jahr Gastkanton an der jährlichen Vereidigung der neuen Päpstlichen Schweizergardisten. Die Kantonsregierung in corpore sowie gegen 300 weitere Obwaldnerinnen und Obwaldner reisen zur Zeremonie im Herzen der Vatikanstadt am 6. Mai.