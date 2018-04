Schülerin schwer verletzt bei Schlittenunfall auf Melchsee-Frutt

Neun Tote bei Zusammenstössen an der Grenze des Gazastreifens

Die Zahl der bei den Protesten an der Grenze zu Israel getöteten Palästinenser ist am Samstag auf neun gestiegen. Bei den Konfrontationen im Grenzbereich des Gazastreifens am Freitag wurden laut palästinensischen Behördenangaben zudem über 1300 Menschen verletzt.