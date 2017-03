Schwager gesteht Tötung von verschwundener Familie in Frankreich

Baukonzern Odebrecht bestreitet Schutzgeldzahlungen an FARC

Im Korruptionsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht hat das Unternehmen Schutzgeldzahlungen an FARC-Rebellen in Kolumbien bestritten. Solche Berichte seien "Spekulation", erklärte der Konzern am Sonntag.