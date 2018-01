Schweres Erdbeben erschüttert indonesische Hauptstadt Jakarta

Menzingen ZG: 23-Jähriger in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Montagnachmittag in Menzingen ZG ein junger Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Der 23-Jährige wurde in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt.