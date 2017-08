Sea-Eye setzt Rettungsmissionen im Mittelmeer ebenfalls aus

Gewaltausbruch bei Rechtsextremisten-Aufmarsch in US-Staat Virginia

An einer Kundgebung rechtsnationalistischer und rassistischer Gruppen hat sich im US-Bundesstaat Virginia massive Gewalt entzündet. Die Behörden in der Universitätsstadt Charlottesville sprachen am Samstag von insgesamt drei Toten und mindestens 35 Verletzten.