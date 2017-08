Berichte über Tote konnte Direktor Tom Phelps am Montagabend (Ortszeit) zunächst nicht bestätigen. Die Zeitung "The Eastern New Mexico News" berichtete in ihrer Online-Ausgabe von mehreren Toten und berief sich dabei auf einen Polizeisprecher.

Clovis liegt im Osten von New Mexico nahe der Grenze zu Texas. Die Stadt hat knapp 40'000 Einwohner.