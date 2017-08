Segelflieger stirbt bei Flugunfall in der Nähe von Corbières (FR)

Mindestens 94 Tote nach starkem Monsunregen in Nepal und Indien

Nach Überschwemmungen und Erdrutschen sind in Nepal und Indien mindestens 94 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, könnte die Zahl der Toten noch ansteigen, da die Rettungskräfte in den Erdmassen noch nach Verschütteten suchten.