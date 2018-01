Selbstunfall im Glarnerland geht glimpflich aus

Der Unfall ereignete sich um 6.30 Uhr auf der Landstrasse in Richtung Näfels GL, wie die Glarner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der Lenker musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Ihm wurde noch vor Ort der Führerausweis entzogen. Am Fahrzeug und an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden.