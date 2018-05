Selzach: Dach in Brand geraten

SP-Bundesrätin am Tag der Arbeit in der Schokoladen-Fabrik

SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist am Tag der Arbeit in die Schokoladenfabrik Läderach in Ennenda GL gereist. Dort tauschte sie sich mit Mitarbeitenden aus und prangerte grosse Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau an.