Senator in Rhode Island soll Aushilfe zum Sex gezwungen haben

Kettle bestreitet die Vorwürfe. Er plädierte am Montag vor einem Gericht in Providence auf nicht schuldig. Die Anklage wirft ihm konkret vor, im Parlament in Rhode Island vor sieben Jahren eine männliche Aushilfe zweimal zum Sex gezwungen zu haben.

Unabhängig davon beschuldigt die Polizei in dem US-Staat Kettle zudem, geheim gemachte Nacktaufnahmen seiner Ex-Freundin an einen Freund geschickt zu haben. Zudem hätten die beiden Männer Fotos ihrer Genitalien ausgetauscht und darüber gesprochen, wie man Videos von den Frauen beim Sex machen könne.

Der Vorsitzende des Senats in Rhode Island erklärte, er sei von den Vorwürfen angewidert. Wenn Kettle nicht zurücktreten werde, strebe er dessen Ausschluss aus der Kongresskammer an.