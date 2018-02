Sicherheitskreise: Hacker dringen in deutsches Regierungsnetz ein

Blumen in Parkland - Rückkehr an den Ort der tödlichen Schüsse

Es war die behutsame Rückkehr an einen schwer gezeichneten Ort. Zwei Wochen nach dem Massaker von Parkland sind die Schüler der betroffenen Marjory Stoneman Douglas High School am Mittwoch in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt.