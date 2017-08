Sicherheitslücke in Bundes-Informatik blieb jahrelang unentdeckt

Caspar Henking: "Ich will nicht nur mein Deutsch verbessern"

Caspar Henking, ein 16-jähriger Gymnasiast in Lausanne, wird im Herbst für ein Jahr nach Deutschland gehen. Zur Erlangung der zweisprachigen Matur mit Deutsch verlangt der Kanton Waadt einen Aufenthalt in Deutschland oder in der Deutschschweiz.