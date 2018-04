Sieben Tote und 17 Verletzte bei Häftlingsaufstand in US-Gefängnis

Proteste nach Festnahme von Schwarzen in Starbucks-Café in den USA

Die umstrittene Festnahme von zwei Afroamerikanern in einem Lokal der Café-Kette Starbucks sorgt in den USA für Empörung. Am Wochenende demonstrierten Dutzende vor der Filiale in Philadelphia gegen das ihrer Ansicht nach ungerechtfertigte und rassistische Vorgehen.