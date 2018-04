Skripal könnte laut Zeitung mit neuer Identität in USA untertauchen

Ein Schwerverletzter bei Feuer im Trump Tower in New York

Im 50. Stock des Trump Towers an der New Yorker 5th Avenue ist am Samstag (Ortszeit) ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr der Stadt New York via Twitter mit. Demnach wurde ein Mensch schwer verletzt. US-Präsident Donald Trump hielt sich in Washington auf.