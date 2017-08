Spenien: Keine Hinweise auf Schweizer Opfer

Die Schweizer Vertretung vor Ort stehe in Kontakt mit den Behörden, teilte das EDA am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit. Die Abklärungen seien im Gang. Beim Anschlag in Barcelona sind am Donnerstag 13 Personen getötet worden, 100 wurden verletzt.

Auch bezüglich der Ereignisse im Badeort Cambrils steht die Schweizer Vertretung laut EDA in Kontakt mit den Behörden. Dort wurden bei einer zweiten Attacke mit einem Auto sieben Menschen verletzt.

In den Reisehinweisen zu Spanien weist das EDA auf das Terrorrisiko generell hin. Neu wurde folgender Abschnitt ergänzt: "Am 17. August 2017 fuhr ein Lieferwagen im Zentrum von Barcelona (Las Ramblas) in eine Menschenmenge. Mehrere Personen sind getötet und zahlreiche verletzt worden."