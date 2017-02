Tausende drängen in die Berge - Fahrt wird zur Geduldsprobe

Der Sonnenschein hat am Samstag Zehntausende in die Berge gelockt. Doch bis die Schneesportler ihre Skis und Snowbords vom Autodach packen und an die Füsse schnallen konnten, mussten sie sich gedulden: Überall staute sich der Verkehr.