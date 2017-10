Ständeratskommission unterstützt Gegenvorschlag zur Velo-Initiative

Die Kommission will jedoch an den bestehenden Kompetenzen der Kantone festhalten, wie es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste vom Dienstag heisst. Die Initianten wollen mit der Verfassungsänderung erreichen, dass mehr Velowege erstellt und betrieben werden. Der Bundesrat möchte jedoch keine neuen finanziellen Verpflichtungen eingehen.

Mit dem Gegenentwurf hätte er aber die Möglichkeit, die Anlage und den Erhalt von Velowegen sowie die Information darüber zu unterstützen. Zudem könnte er eine Grundsatzgesetzgebung erlassen. Laut KVF haben Anhörungen gezeigt, dass diese Lösung grosse politische Unterstützung geniesst.

Die Volksinitiative "Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege" (Velo-Initiative) stammt von Pro Velo, dem Dachverband für die Interessen der Velofahrenden, und wird von 26 Verbänden und Parteien unterstützt. Der Ständerat berät voraussichtlich in der Wintersession über die Vorlage.