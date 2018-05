Ständeratskommission verteidigt flankierende Massnahmen

Tausende ziehen am 1. Mai-Umzug in Zürich durch die Innenstadt

In Zürich sind am Vormittag Tausende Teilnehmer der 1. Mai- Kundgebung mit Transparenten und Kampfslogans durch die Innenstadt gezogen. In Winterthur machte SGB-Präsident Paul Rechsteiner mit Geschichte Mut für Kampf um Lohngleichheit.